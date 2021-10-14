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محاكمة منة فضالى بتهمة «النصب على بائعة» 24 نوفمبر

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محاكمة منة فضالى بتهمة «النصب على بائعة» 24 نوفمبر محاكمة منة فضالى بتهمة «النصب على بائعة» 24 نوفمبر

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حدّدت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الخميس، جلسة ٢٤ نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من بائعة ضد الفنانة منة فضالي، بتهمة النصب.

البداية كانت بإقامة سيدة تُدعى إسراء ريان، جنحة مباشرة ضد الفنانة منة فضالى، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال. وقالت «ريان»، في الدعوى، إنها تعمل في مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع «فيس بوك»، وأثناء عرضها بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة الشابة تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل «ريفيو» ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت: «بالفعل اختارت منة فضالي عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها دخلت الاتفاق وارتدت الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ريفيو أو ترويج لهم كما اتفقنا».

وتابعت قائلةً: «حينما طالبتها بإرجاع مستحقاتى قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة ضدها أمام المحكمة».

المصرى اليوم

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