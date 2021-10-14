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ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في تعدين عملة «البت كوين»

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ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في تعدين عملة «البت كوين» ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في تعدين عملة «البت كوين»

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بشراء شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وحيازته أجهزة إلكترونية «مجهولة المصدر» وغير معلوم الغرض من استخدامها داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة شمال سيناء)، وبحوزته 12 جهاز لتعدين عملة «البت كوين» مثبت بهم 12 مولد تغذية كهربائية عالي الطاقة – سويتش – جهاز راوتر – 21 فيشة كهربائية – شاشة عرض – مولد تغذية كهربائية للكاميرات – 4 كاميرات – لوحة كهربائية تحتوي على 22 مفتاح كهرباء لتوزيع الكهرباء بين الأجهزة – 6 حساس لقياس فرق الجهد والأمبير للكهرباء وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر داخل غرفة معزولة بإستخدام علب كرتون تستخدم لعزل الطاقة الكهربائية بالشقة.

وبمواجهته إعترف بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة جمركيًا، وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص مقيم خارج البلاد) لإستخدمها في تعدين عملة «البت كوين الرقمية» من خلال إستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته لاحتياج العملة لطاقة كهربائية عالية، ويتم عزلها داخل الغرفة لتمكينه من استخدام الطاقة المتولدة من تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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