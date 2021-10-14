«الداخلية»: 4 قرارات جديدة للتسهيل على المواطنين في المرور (التفاصيل)

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اعتمد قطاع المرور والحماية المدنية بوزارو الداخلية عدد من الإجراءات والقرارات الجديدة التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات المرورية للمواطنين، استكمالاً لتطوير المنظومة المرورية، وتعد القرارات الجديدة وسيلة للتيسير على المواطنين.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «فى إطار السعى لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها، فضلاً عما قامت به من مد المهلة الزمنية الممنوحة لتركيب الملصق الإلكترونى وتوفير خدمة إلكترونية لطلب تركيبه وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال بوابة مرور مصر، قام قطاع المرور والحماية المدنية بتجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكترونى للمواطنين بالطرق» .

وأضافت: «مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم اعتباراً من أول نوفمبر سحب رخصتى القيادة والتسيير لقائدى السيارات الغير مثبت عليها الملصق الإلكترونى».

تابعت: «حرصاً على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكى المركبات ذات اللوحات غير الواضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التي تم التلاعب في بياناتها، سيتم إلغاء رخصتى القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية».

وشددت: «تحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم تخصيص رقم (0121110000) للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة».

يأتى هذا في ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن في إطار تقديم كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين.