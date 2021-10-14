ضبط متهم لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في ترويج العملات الافتراضية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة القاهرة).. بممارسة نشاط إجرامى يتمثل في بيع وشراء العملات الإفتراضية الإلكترونية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات بالخارج، وذلك عبر شبكة «الإنترنت» .

قالت التحريات ان المتهم يعمل في بيع العملة الإلكترونية الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات، عبر شبكة المعلومات الدولية والتى يبلغ سعر الواحدة منها (45) ألف دولار، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لذات الغرض ،حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى وتحويلها على محفظته الإلكترونية.

واضافت :بجانب قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الإلكترونية الإفتراضية خاصةً (بيتكوين) بغرض إستثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية عالية،وذلك بالمخالفه للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية «3850 مصرى- 180 دولار أمريكى» من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 بطاقة دفع إلكترونى)، وكذا (2 هاتف محمول «بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بين المذكور وعملائه تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بناءً على الإتفاق المبرم بينه وبين الشركة المشار إليها، وتبين أن حجم تعاملاته بلغت قيمتها (ثلاثة ملايين جنيه تقريباً) خلال تلك الفترة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.