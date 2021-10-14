جريمة جديدة بسبب «التختة الأولى».. طالب ابتدائي يقتل زميله في أكتوبر أثناء تناوله الطعام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي طالب بالصف السادس الابتدائية اليوم الخميس حياة زميله داخل الفصل الدراسي في إحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر، بسبب أولوية الجلوس في «التختة الأولي»، تم القبض على الطالب المتهم وتحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت بعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عن سبب الوفاة.

كان قسم شرطة مباحث قطاع 6 أكتوبر تلقت بلاغا بمصرع طالب بالصف السادس الابتدائي داخل الفصل، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تم العثور على جثة طالب 11 سنة داخل المدرسة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة التي استمعت لأقوال العاملين في المدرسة، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات.

قالت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه 11 سنة«وزميله داخل الفصل بسبب خلاف على أولوية الجلوس في»التختة الأولي«وعندما جلس الاثنين معا على نفس المقعد، عندما انشغل المجني عليه بتناول الطعام باغته زميله بضربة في رقبته بالـ»كوع«فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

يذكر أن تلك الواقعة بسبب الجلوس على التختة الأولي هي الثانية بعد أن انهي طالب حياة زميلة يوم الأحد الماضي بسبب بعد مشاجرة على الجلوس في الصفوف الأولي داخل احد المدارس بمحافظة كفر الشيخ.