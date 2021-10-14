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حركة المرور أعلى كوبري الساحل، عادت إلى طبيعتها، مساء الخميس، بعد حسم الجدل بشأن سقوط ميكروباص من فوق الكوبري من عدمه، وتأكيد وزارة الداخلية في بيان رسميّ، أن سائق «توك توك» اصطدم بالسور الحديدي للكوبري ما أدى إلى سقوطه بالمياه.

لم يُعد هناك مواطنين يقفون لمتابعة جهود قوات الإنقاذ النهري، التي كانت تبحث بقاع النيل أسفل الكوبري عن «شبح الميكروباص» أو وجود ضحايا.

غادرت قوات الأمن محيط الكوبري وفوقه، لم تعد التمراكزت الأمنية والإجراءات المشدّدة موجودةً مثل الأيام الـ4 الماضية.

تركيب كاميرات مراقبة أعلى كوبري الساحل

بعد شكوى المواطنين من عدم وجود كاميرات مراقبة، استفادت الأجهزة المعنية من الأمر وركبت العديد من الكاميرات وثبتتها أعلى أعمدة الإنارة في الاتجاهين، وفق ما رصدت «المصري اليوم»، خلال جولتها لتفقد الأوضاع بالمنطقة.

عدد من العاملين بالمنطقة، أكدوا أن تلك المرة الأولى التي تشهد تركيب كاميرات مراقبة أعلى الكوبري الذي يُطلق عليه «كوبري الموت».

ويمكن لجهات التحقيق، الاستفادة من الكاميرات فيما بعد حال الاشتباه في أي جرائم.

وكانت الأيام الماضية، شهدت جدلاً بشأن عدم تركيب كاميرات مراقبة أعلى الكوبري، إذ كانت هناك كاميرا وحيدة تردد أنها أعلى قسم شرطة إمبابة التقطت صورًا لسقوط جسم غريب من أعلى الكوبري في وقت مماثلاً لسقوط سور الكوبري، واتضح فيما بعد أن هذا الجسم عبارة عن غطاء سيارة، عثرت عليه قوات الإنقاذ النهري بقاع النيل مع السور الحديدي.

وكانت الجهات المعنية، ركبت سورًا حديديًا آخر مكان الذي تعرض للحادث.

تركيب كاميرات مراقبة أعلى كوبري الساحل

صرح مصدر أمني، بأنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري وصل بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، قامت بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل.

وأكد أنه باستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في ذات اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «صياد») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبري «غطاء سيارة».

وواشار إلى أنه إمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

وأضاف، بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبرى في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «التوك توك» بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه.. كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «التوك توك».

واختتم، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «التوك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.