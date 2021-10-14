المشدد 5 سنوات للمتهمة بعرض طفلتها للبيع في قصر النيل

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس ،بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5سنوات في اتهامها بعرض طفلة للبيع في قصر النيل

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر محمد وتامر محمد كامل وهيثم عبدالمنعم.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لاستغلالها طفلة مجهولة الاسم في تحقيق ربح إضافة إلى تعريض حياة المجني عليها للخطر وحرمان دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيق واتس آب والفيس بوك والماسنجر المستخدمين على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جرائمها.

وأفادت التحريات بأن المتهمة استغلت طفلتها وعرضتها للبيع مقابل 30 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنها التحريات أقرت بأنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع طفلتها.