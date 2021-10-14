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رصف طريق كيما والسماد بطول 8 كيلومترات وتكلفة 70 مليون جنيه

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رصف طريق كيما والسماد بطول 8 كيلومترات وتكلفة 70 مليون جنيه رصف طريق كيما والسماد بطول 8 كيلومترات وتكلفة 70 مليون جنيه

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، توجيهاته أثناء مروره بطريق السماد بسرعة رفع تراكمات الأتربة والقمامة ، مع ردم الحفر عقب إنهاء تركيب شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى الجارية تمهيداً لقيام جهاز التعمير برصف وإعادة كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه .

وكلف بإعداد مقترح وتصميم لإقامة مول بديل للسوق التجارى القديم بمنطقة الحدادين لتوسعه هذا الشريان الحيوى ، وأيضاً للقضاء على المحلات العشوائية والأنشطة المخالفة للسلامة المهنية ، وهو الذى يتواكب مع تحويل مساحات غير مستغله بشارع الشواربى الجديد لساحة إنتظار للسيارات ، بالإضافة إلى مساحة أخرى غير مستغلة بميدان الحدادين لنفس الغرض من أجل تحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المدينة .

وخلال جولته أستمع المحافظ لمقترحات وشكاوى ومطالب المواطنين ، ووجه إلى دراستها والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها.

المصرى اليوم

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