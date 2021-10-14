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أهالينا تستقبل عروضا فنية وورش حرف يدوية

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أهالينا تستقبل عروضا فنية وورش حرف يدوية أهالينا تستقبل عروضا فنية وورش حرف يدوية

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في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتوصيل الخدمات الثقافية لجميع فئات المجتمع، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، استقبل حي السلام ثان «أهالينا» عروض فنية تمثلت في ورشة حكي بالعرائس لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، مع فقرة تعليمية ترفيهية «المهرج» أكرم الدهشورى، وعرض للتنورة، مع ورشة الخرز والكروشيه.

وفي الختام عقدت مدير عام ثقافة القاهرة حوارا مع السيدات لرصد أهم المشكلات والاحتياجات من أجل وضع خطط تنفيذية، مع طرح العديد من البرامج في الفترة القادمة لتحسين جودة حياة أهالى أهالينا، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به قصور الثقافة في تقديم خدمات ثقافية هادفة للمناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما نفذ قصر ثقافة السلام ورشة خرز لعمل مفرش، وأخرى لتعليم الكروشية، بجانب ورشة فنية رسم على الوجه لقسم الفنون التشكيلية، وذلك بحضور د. أم كلثوم شلش مقرر مناوب القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، ولفيف من أعضاء المجلس.

المصرى اليوم

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