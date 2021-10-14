بعد منعه من نقابة الموسيقيين.. حسن شاكوش يطرح أغنية وياك

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كشف مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن كليب جديد يحمل اسم «وياك» قام بطرحه عبر قناته على موقع يوتيوب، ونشر شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الكليب مروجا له: «دلوقتي تقدرو تسمعوا أغنية وياك على قناتي على يوتيوب».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423188832498197&id=100044212520380

كان حسن شاكوش قد سجل الأغنية وأنهى الإجراءات قبل قرار وقفه من نقابة الموسيقيين.

يذكر أن حسن شاكوش أوقف مؤخرا عن الغناء والحصول على تصاريح لإحياء الحفلات من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد خلافه وتفوهه بعبارات غير لائقة ضد المطرب رضا البحراوي في حفل مشترك بالساحل الشمالي قبل أسابيع.

وقدّم شاكوش الأغنية الأعلى مشاهدة في هذا الصيف «حبيبتي» التي شاركت معه بطولة الكليب الفنانة ياسمين رئيس، وتجاوزت 90 مليون مشاهدة.