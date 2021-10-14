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صحة الشرقية: حملات لتوعية المواطنين والعاملين في المنشآت المختلفة للحفاظ على الصحة العامة

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صحة الشرقية: حملات لتوعية المواطنين والعاملين في المنشآت المختلفة للحفاظ على الصحة العامة صحة الشرقية: حملات لتوعية المواطنين والعاملين في المنشآت المختلفة للحفاظ على الصحة العامة

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وبحسب بيان، الخميس، قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، وإدارات التربية والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والري، ومأمورية الضرائب، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية العاملين بالمصالح الحكومية والمدارس والمصانع، والمواطنين المترددين على الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن أهمية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، www.egcovac.mohp.gov.eg، لتلقي للمواطنين لقاحات المستجد كوفيد 19، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتم التأكيد على مجانية اللقاح، وأهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى، حتى بعد تلقي اللقاح.

كما تم تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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