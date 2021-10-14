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تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولون عن البيئة

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مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولون عن البيئة تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولون عن البيئة

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ورئيس مجلس الوزراء العرب المسئولون عن البيئة، أن تولى جمهورية العربية رئاسة المكتب التنفيذى للمجلس والمملكة العربية نائبا هو تكليف ومسؤولية لمصر سنعمل فيها سويا خلال رئاستنا للدورة ٣٢ من أجل حماية البيئة العربية بتحقيق ثلاث أهداف رئيسية هي الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ بما يدعم احتياجات الدول العربية خاصة مع تأثر الدول العربية بالتغيرات المناخية فيما يخص ندرة المياه والحرائق التي حدثت في بعض البلدان والاعاصير الترابية ليكون لدينا نظام اكثر صلابة للتكيف مع اثار التغيرات المناخية كذلك التعامل مع قضية النفايات الخطرة.

بالإضافة إلى الحرص على التعاون بين كل الدول العربية والاستفادة من كافة الفرص المتاحة من خلال التطلع لاستضافة مصر لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية 27 الذي سيعقد 2022 ودعم تطلع الامارات لاستضافة ذات المؤتمر في دورته 28 عام 2023 على التوالى علاوة على الاستفادة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ليكون أمامنا فرص ولأول مرة موقف عربي واضح موحد ويتم استغلال الأحداث العالمية والإقليمية لتحقيق شواغل وطموحات الدول العربية لنتخطى جميع كافة التحديات البيئية بما يعود بالنفع على البيئة وصحة المواطن العربى.

وأشارت فؤاد إلى أهمية اجتماع اليوم نظراً لتزامه مع قرب أكبر مؤتمر للتغيرات المناخية الذي سيعقد بجلاسكو لنعرض الموقف العربى الموحد الموقف خاصة بعد توحيد الرؤى والمواقف المتوسطية خلال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بالقاهرة خلال الفترة الماضية مشددة على استمرار التنسيق المصرى لتوحيد الرؤي على كافة المستويات العربية والمتوسطية والإفريقية للقضايا المشتركة وبما يحقق المصالح للجميع لوضع الاولويات العربية على الخريطة العالمية في كافة القضايا مع العمل على الاستفادة من الدور المحورى المصرى على كافة المستويات الاقليمية والعالمية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الشعوب مع تنفيذ كافة توصيات المؤتمر الصادرة عن الاجتماع بما يساهم في تحقيق الطموح العربى بالقضايا البيئية.

المصرى اليوم

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