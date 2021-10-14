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العاهل المغربي يعفي وزيرة الصحة الجديدة بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها

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العاهل المغربي يعفي وزيرة الصحة الجديدة بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها العاهل المغربي يعفي وزيرة الصحة الجديدة بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها

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أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الخميس، وزيرة الصحة الجديدة، نبيلة الرميلي، من منصبها، بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها، وعين مكانها سلفها، خالد أيت الطالب.

وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان أصدره مساء اليوم: "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس ، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، بتعيين السيد خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي".

وتابع البيان: "يأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

والأربعاء، منح البرلمان المغربي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش بالأغلبية المطلقة.

المصرى اليوم

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