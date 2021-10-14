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الرئيس الجزائري يعزي عائلة عسكري توفي إثر «اعتداء إرهابي على الحدود الغربية»

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الرئيس الجزائري يعزي عائلة عسكري توفي إثر «اعتداء إرهابي على الحدود الغربية» الرئيس الجزائري يعزي عائلة عسكري توفي إثر «اعتداء إرهابي على الحدود الغربية»

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أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، عن تعازيه لعائلة رقيب في الجيش توفي إثر «اعتداء إرهابي على الحدود الغربية».

وقال تبون في تغريدة: «أعزي نفسي، والجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين، الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس، لاعتداء إرهابي جبان، على حدودنا الغربية».

وأضاف: «رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيري أحمد، والعريف سفاري عبدالحق».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قالت إن «انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بالمكان المسمى دڤلن، بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، أسفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين».

المصرى اليوم

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