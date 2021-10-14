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البرهان يؤكد التزامه بحماية الفترة الانتقالية وصولًا لمرحلة الانتخابات

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البرهان يؤكد التزامه بحماية الفترة الانتقالية وصولًا لمرحلة الانتخابات البرهان يؤكد التزامه بحماية الفترة الانتقالية وصولًا لمرحلة الانتخابات

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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم اتصالاََ هاتفياََ من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان.

وأطلع البرهان المسؤول الأمريكي على الأوضاع في البلاد والمشاورات بشأن تحقيق التوافق الوطني.

كما أطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الأمريكي أيضاََ، على سير عملية الانتقال في البلاد والتحديات التي تجابه الفترة الانتقالية مؤكداََ أن قضية شرق السودان قضية سياسية يجب حلها عبر الحوار والوسائل السلمية.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزامه بحماية الفترة الانتقالية، وصولاََ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي.

المصرى اليوم

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