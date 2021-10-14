مستشفى صامطة العام يحتفي باليوم العالمي لهشاشة العظام

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دشن مساعد مدير مستشفى صامطة العام، الأخصائي يحيى مهدي، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس قسم التغذية العلاجية، الأخصائي محمد حسن مدخلي، فعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام، والمعرض المصاحب.

وأقام قسم التغذية العلاجية بمقر المستشفى، فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضراوات 2021م، والذي يهدف إلى أهمية التوعية بالفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت مسؤولة التغذية العلاجية خلود مدخلي، أن الهدف من هذه الفعاليات، هو رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الفواكه والخضراوات، في تغذية الإنسان والمحافظة على صحته ومناعته، وتحقيق الأمن الغذائي له، والحث على تناولها باستمرار وفق الاحتياجات الغذائية اليومية فيما أكدت الأخصائية إيمان صميلي، أن هناك أسبابا عدة للوقاية من هشاشة العظام، كاتباع نظام غذائي صحي متوازن، والحرص على تناول الكالسيوم وفيتامين «د»، حيث تستهلك المرأة بعد انقطاع الطمث 800 وحدة دولية من فيتامين «د» في اليوم الواحد، وهذه النسبة إلى جانب الكالسيوم، تقلل نسبة حدوث الكسور للمرأة في هذا العمر.

كما يوجد فيتامين «د» في اللبن، وأسماك السلمون، والزبادي، وعصير البرتقال، والحبوب، وعند عدم أخذ الاحتياج اليومي من فيتامين «د»، فلابد من أخذه في صورة مكملات بوصف الطبيب.