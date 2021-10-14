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"دارة المؤسس" و"أدبي الرياض" يطلقان برنامجاً علمياً لدعم الرواية التاريخية الوطنية

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ينطلق "مرئياً" الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.. ضمن مبادرة " تاريخنا قصة"

يطلق النادي الأدبي بالرياض ودارة الملك عبدالعزيز الأحد القادم البرنامج العلمي الأول ضمن مبادرة "تاريخنا قصة" في دعم الرواية التاريخية الوطنية عبر ستة محاور على مدار أسبوعين عبر الاتصال المرئي، وعبر اللقاءات الحضورية التطبيقية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود إن البرنامج يأتي تفعيلاً لمضامين الاتفاقية التي وقعت بين النادي والدارة للتعاون والدعم المشترك للاهتمام بالرواية التاريخية والأعمال الإبداعية التي تتخذ من التاريخ الوطني موضوعاً لها عبر اللقاءات التخصصية، وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية المختصة التي سيقدمها مختصون وأكاديميون ومؤرخون ومبدعون بشكل حضوري أو عبر الاتصال المرئي؛ لإعانة المبدعين على التعامل والتعاطي مع التاريخ والحقيقة التاريخية والحدث التاريخي، بما يكفل صياغة عمل متكامل من النواحي الإبداعية.

وأشار "المحمود" إلى أن البرنامج سيبدأ في اليوم الأول بمدخل للرواية التاريخية للدكتور خالد الرفاعي وفي اليوم الثاني والثالث يتحدث الناقد محمد العباس عن أساسيات كتابة الرواية التاريخية ويختتم الأسبوع الأول يوم الأربعاء الدكتور فهد السماري بمحور الثيمات الروائية والتاريخية.

وأوضح "المحمود " أن الأسبوع الثاني سينطلق بمحور الشخصية في الرواية التاريخية مع الدكتور التونسي المعروف محمد القاضي فيما سيكون اليوم الرابع والخامس للبرنامج مخصصاً لتحويل النص الروائي إلى سيناريو مع كاتب السيناريست فهد الأسطا وتختتم أيام البرنامج بلقاء مفتوح عن التجارب في الرواية التاريخية مع الروائيين عبده خال ويوسف المحيميد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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