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"الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة

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"الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة "الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة
تتولى المهمة محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، اليوم الخميس؛ محضرًا مشتركًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وتفصيلاً، تضمن المحضر نقل الإشراف على مشروعات تطوير الدائري الثاني والثالث والرابع وعدد من المشروعات في المشاعر المقدسة والشميسي، بحلول الهيئة الملكية محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة، على أن تتولى الهيئة الملكية هذه المسؤوليات ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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