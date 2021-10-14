"عون": لبنان لا يتحمل مواجهات في الشوارع .. ولن نسمح بتكرار اشتباكات بيروت

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رفض عودة السلاح لغة للتخاطب في القوى السياسية

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس) على عدم السماح بتكرار اشتباكات بيروت تحت أي ظرف، وستتحمل المؤسسات الأمنية مسؤولياتها في هذا الصدد، لافتًا إلى أن لبنان لا يتحمل مواجهات في الشوارع وهو بحاجة إلى الحلول داخل المؤسسات.

وقال "عون" في خطاب متلفز: "من غير المقبول أن يعود السلاح لغة للتخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، وقد أُجريت اتصالات بالأطراف المعنية لمعالجة ما حدث ولن نسمع لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه".

وأضاف: "سيتم التحقيق فيما حدث لمحاسبة المسؤولين والمحرضين عليه وسأحرص على أن يكشف التحقيق ما حصل اليوم مثلما أحرص على شفافية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وذكر الرئيس اللبناني أن كل شيء يحل عبر المؤسسات والدستور الذي لا يعلو عليه شيء.