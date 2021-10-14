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أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية

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تحضيراً للاستحقاقات الخليجية والآسيوية

أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية

اختتم السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الخميس)، معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية، والذي استمر 15 يوماً، وذلك استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وأجرى لاعبو "أخضر الكرة الشاطئية" اليوم (الخميس) آخر تدريباتهم على الملعب الترابي في مقر إقامة البعثة بفندق الجبيل إنتركونتننتال، تحت إشراف المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على إجراء تمارين لياقية وتكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جانبه، امتدح المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، معسكر المنتخب وقال" أنا سعيد جداً بنجاح هذا المعسكر وتعاون الجميع من أجل إظهاره بالصورة المطلوبة وهذا ما حدث".


وقدم جوجا زلوكوفيك، شكره وتقديره للقائمين على اللعبة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء البعثة من جهاز فني وإداري على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طوال الأيام الماضية من خلال توفير كافة عوامل نجاح المعسكر.


كما أشاد بانضباطية اللاعبين سواء في داخل الملعب أو خارجه طوال المعسكر، متمنياً أن يوفق مع المنتخب السعودي في تحقيق ما يطمح له الجميع وإسعاد الجماهير في المشاركات والاستحقاقات المقبلة.

من جهة أخرى، قام مدير الأخضر لكرة القدم الشاطئية عبدالمحسن المعمر برفقة عدد من أعضاء الجهازين الفني والإداري صباح اليوم (الخميس) بزيارة مقر الهيئة الملكية للجبيل الصناعية، لبحث وجه التعاون بين المنتخب والهيئة.


وكان في استقبال الوفد خلال الزيارة، مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية فيصل الظفيري، حيث قدم شرحاً وافياً عن الخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية والاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نهضتها العمرانية والاقتصادية وزيارة أبرز المرافق والأنشطة الرياضية.


وفي نهاية الزيارة قدم مدير المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية عبدالمحسن المعمر، شكره وتقديره للقائمين على هذا الصرح الكبير في بلادنا الغالية، متمنياً لهم دوام التطور والازدهار ودفع عجلة التنمية الصناعية.

أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية

أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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