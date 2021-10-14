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بالصور.. أمين الطائف يتفقّد إنجازات ١٠ بلديات

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مرتبطة بمبادرة تحسين المشهد الحضري

بالصور.. أمين الطائف يتفقّد إنجازات ١٠ بلديات

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، يرافقه المختصون من الأمانة، على المشروعات التنموية والتطويرية بالبلديات المرتبطة "بلديات محافظات الخرمة، رنية، تربة، الموية، ميسان" وبلديات مركز "ظلم وبني سعد والمحاني والقريع بني مالك وقيا"، ضمن برنامج الوقوف الميداني على سير العمل، وتعزيز الخدمات البلدية وتطوير منظومات الإنجاز بالمبادرة.

والتقى الدكتور "القثامي" خلال زيارته برؤساء البلديات المرتبطة ورؤساء الأقسام؛ لدراسة آليات التطوير للخدمات البلدية وإيصالها للمستفيدين بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

ووقف خلال جولته على مشروعات البنية التحتية، ومشروعات درء أخطار السيول، وتصريف المياه، ومشروعات السفلتة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع، وشبكات الإنارة، ودعم الخدمات البلدية، وآلية تعزيزها وفق خطط الإنجاز بما يضمن وصول الخدمات للأهالي بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى دراسة المعوقات ووضع حلول ذات كفاءة، وضمان راحة وسلامة الأهالي.

واطلع أمين الطائف خلال زيارته على إنجازات البلديات المرتبطة بمشروعات تحسين المشهد الحضري ومراحل الإنجاز بمحاورها المختلفة؛ ومنها إعادة طلاء محددات المسارات والأرصفة، وإزالة السيارات والهياكل الخربة، ومعالجة الحفر وتشقّقات الشوارع، وإزالة الكتابات العشوائية، وطلاء الجدران، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات.

ووجه بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن القضاء على ظواهر التشوه البصري، ومشيرًا إلى ضرورة التفاعل مع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو عبر هاتف العمليات الموحد ٩٤٠.

بالصور.. أمين الطائف يتفقّد إنجازات ١٠ بلديات

بالصور.. أمين الطائف يتفقّد إنجازات ١٠ بلديات

بالصور.. أمين الطائف يتفقّد إنجازات ١٠ بلديات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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