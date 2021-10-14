مترو الأنفاق يبدأ حملة تطعيم جميع العاملين

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بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع العاملين وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تشغيل جميع موظفى الدولة إلا بعد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبتعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل .

وقام المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني بتكليف أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بتكليف فريق عمل العلاقات العامة بالتنسيق مع فريق العمل التابع لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة القليوبية والادارة الطبية بشركة مترو الانفاق، بعمل قوافل داخل المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وذلك لتسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

حيث قامت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، على مدار أسبوع بتسجيل وتطعيم عدد ١٢٨٩ ألف ومائتين وتسعه وثمانين موظف وموظفة بالشركة وذلك داخل المبنى الإداري بحمامات القبة ومبنى رمسيس كومبلكس، وأيضا داخل ورش شبرا الخيمة ومحطة شبرا الخيمة بالخط الثاني ومحطة المرج الجديدة بالخط الأول .

وأكدت الشركة في بيانها أنه سيتم الإستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بجميع المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الإنتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا .