حقائق و أرقام تهمك قبل مواجهة الأرجنتين وبيرو في تصفيات المونديال

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ستكون الأرجنتين إلى اللعب مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم 2022 حيث تواجه بيرو في مباراة مهمة يوم الخميس. كانت الأرجنتين رائعة في الأشهر الأخيرة وستريد الحفاظ على مشوارها الخالي من الهزائم فجر الجمعة.

تحتل بيرو المركز السابع في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. حيث عانى البيروفيون من هزيمة مفاجئة 1-0 أمام بوليفيا الأسبوع الماضي وسيحتاجون إلى أن يكونوا في أفضل حالاتهم في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، تألقت الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني، حيث تحتل المركز الثاني في جدول التصفيات. وتغلب منتخب الألبيسيليست على أوروجواي بنتيجة 3-0 في المباراة السابقة، وسيستهدفون تحقيق فوزًا جديدًا أمام البيرو.

ويغيب عن الأرجنتين في هذه المباراة الثنائي سيرجيو أجويرو وباولو ديبالا للإصابة، حيث تم استبعادهما من هذه المباراة.

بينما يغيب الثلاثي ريناتو تابيا وباولو جيريرو وإديسون فلوريس عن بيرو، حيث تم استبعادهم من هذه المباراة، وستحتاج بيرو إلى تقديم أفضل أداء لها أمام الأرجنتين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الأرجنتين مع بيرو وجهًا لوجه:

الأرجنتين لديها سجل ممتاز ضد بيرو، حيث فازت في 34 من أصل 55 مباراة لعبت بين المنتخبين، بينما حققت بيرو سبعة انتصارات فقط ضد الأرجنتين وستحتاج إلى تعزيز حظوظها في هذه المباراة المُرتقبة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين العام الماضي وانتهى بفوز الأرجنتين 2-0. سجل لوتارو مارتينيز ونيكولاس جونزاليس هدفين في ذلك اليوم وسيرغبان في تكرار بطولاتهما يوم الخميس.