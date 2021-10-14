أخبار عاجلة

كل اللى فى الميكروباص ماتوا.. تفاصيل حادث الطريق الدائرى الأوسطى -
فيلا كاملة من الخشب والقطعة تصل ل ١٠٠ ألف جنيه.. العسلة المصرية تتحدى المالديف -
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معين الشعباني يضع خطة تخطي الموارد المائية الأوغندي

Print
معين الشعباني يضع خطة تخطي الموارد المائية الأوغندي معين الشعباني يضع خطة تخطي الموارد المائية الأوغندي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، مرانه الاساسي، على ملعب سانت ماري كيتندي في العاصمة الاوغندية كمبالا، استعدادًا لخوض مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي.

ويلتقي مع سلطات الموارد الأوغندي، في الثالثة عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت ماري كيتندي، في بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بدأ المران بمحاضرة فنية عقدها معين الشعباني، المدير الفني، لشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي سيطبقها اللاعبين خلال المباراة.

كما اجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين، وقام المدير الفني بايقافها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.

مران المصري البورسعيدي في اوغندا
مران المصري البورسعيدي في اوغندا
مران المصري البورسعيدي في اوغندا
مران المصري البورسعيدي في اوغندا
مران المصري البورسعيدي في اوغندا
مران المصري البورسعيدي في اوغندا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )