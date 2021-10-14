معين الشعباني يضع خطة تخطي الموارد المائية الأوغندي

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، مرانه الاساسي، على ملعب سانت ماري كيتندي في العاصمة الاوغندية كمبالا، استعدادًا لخوض مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي.

ويلتقي مع سلطات الموارد الأوغندي، في الثالثة عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت ماري كيتندي، في بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بدأ المران بمحاضرة فنية عقدها معين الشعباني، المدير الفني، لشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي سيطبقها اللاعبين خلال المباراة.

كما اجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين، وقام المدير الفني بايقافها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.

مران المصري البورسعيدي في اوغندا

مران المصري البورسعيدي في اوغندا

مران المصري البورسعيدي في اوغندا

مران المصري البورسعيدي في اوغندا

مران المصري البورسعيدي في اوغندا