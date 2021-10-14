قذفته الأمواج .. العثور على دولفين نافق بشاطئ الغردقة في البحر الأحمر (صور)

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شهدت البيئة البحرية بمنطقة الغردقة بالبحر الأحمر حادثا جديدا لنفوق الثدييات البحرية، حيث عثر على دولفين نافق من نوع الآنف الزجاجي على الشاطئ جنوب مدينة الغردقة.

قام مسؤولو إحدى القرى السياحة وأحد الغطاسين بإخطار مسؤولي محميات البحر الأحمر بالغردقة بوجود دولفين نافق قذفته الأمواج لمنطقة الشاطئ، وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو بطول يصل ٢ متر. ومن المقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة وعلوم االبحار للانتقال لموقع البلاغ ونقل الدولفين لبيان إمكانية تشريحه من عدمه لبيان سبب النفوق والكشف الظاهري عليه.

العثور علي دولفين نافق علي شاطى الغردقة بالبحر الاحمر

العثور علي دولفين نافق علي شاطى الغردقة بالبحر الاحمر