أخبار عاجلة

كل اللى فى الميكروباص ماتوا.. تفاصيل حادث الطريق الدائرى الأوسطى -
فيلا كاملة من الخشب والقطعة تصل ل ١٠٠ ألف جنيه.. العسلة المصرية تتحدى المالديف -
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قذفته الأمواج .. العثور على دولفين نافق بشاطئ الغردقة في البحر الأحمر (صور)

Print
قذفته الأمواج .. العثور على دولفين نافق بشاطئ الغردقة في البحر الأحمر (صور) قذفته الأمواج .. العثور على دولفين نافق بشاطئ الغردقة في البحر الأحمر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البيئة البحرية بمنطقة الغردقة بالبحر الأحمر حادثا جديدا لنفوق الثدييات البحرية، حيث عثر على دولفين نافق من نوع الآنف الزجاجي على الشاطئ جنوب مدينة الغردقة.

قام مسؤولو إحدى القرى السياحة وأحد الغطاسين بإخطار مسؤولي محميات البحر الأحمر بالغردقة بوجود دولفين نافق قذفته الأمواج لمنطقة الشاطئ، وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو بطول يصل ٢ متر. ومن المقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة وعلوم االبحار للانتقال لموقع البلاغ ونقل الدولفين لبيان إمكانية تشريحه من عدمه لبيان سبب النفوق والكشف الظاهري عليه.

العثور علي دولفين نافق علي شاطى الغردقة بالبحر الاحمر
العثور علي دولفين نافق علي شاطى الغردقة بالبحر الاحمر
العثور علي دولفين نافق علي شاطى الغردقة بالبحر الاحمر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )