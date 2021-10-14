مصدر: إعادة تخصيص مستشفى العجمي بالإسكندرية لعزل مصابي كورونا للمرة الثانية

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قال مصدر طبى في الاسكندرية، إن وزارة الصحة والسكان، قررت إعادة تخصيص مستشفى العجمى المركزى كمستشفى عزل وفرز لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع الحالية للوباء.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إعادة التخصيص كمستشفى عزل وفرز جاء بعد ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس ودخول مصر رسميا الموجة الرابعة من الوباء العالمى، حيث جرى تفعيل قرار إعادة التخصيص رسمياً.

وأوضح أنه وفقا لهذا القرار يتم غلق مؤقت للعيادات الخارجية للمستشفى وعدم استقبال أي حالات على نفقة الدولة للعمليات الجراحية، وتحويلها إلى مستشفى عزل وفرز واستقبال مصابي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه منذ أشهر تم فتح المستشفى لجميع لمرضى من مختلف التخصصات في العيادات الخارجية، وإخراجها من قائمة مستشفيات العزل المتخصصة فقط، خاصة بعدما قضت فترة طويلة كأول مستشفى عزل في الإسكندرية بظهور الوباء العالمي.

ويتكون مستشفى العجمي المركزى من 6 طوابق على مساحة 8500 متر مربع، تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 268 مليون جنيه، في إطار تحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية، ويضم الطابق اﻷرضي بالمستشفى أقسام «الطوارئ، العلاج الطبيعي، الأشعة، التعقيم والخدمات»، ويشمل الطابق الأول قسم الغسيل الكلوي بواقع 42 سريرًا، وقسم العيادات الخارجية، بينما يتكون الطابق الثاني من أقسام «المناظير، اﻹدارة، المعامل، جراحات اليوم الواحد» والتي تشمل 18 سريرًا، بالإضافة إلى غرفتي عمليات، ويضم الطابق الثالث قسم اﻹقامة الداخلية بواقع 56 سريرًا، فيما يشمل الطابق الرابع سكن الأطباء والتمريض، أما الطابق الخامس فيتكون من قسم العناية المركزة بواقع 4 أسرّة، وقسم الأطفال المبتسرين، وجناح العمليات بواقع 4 غرف عمليات، والمستشفى تم تطويره لخدمة قطاع غرب الإسكندرية والساحل الشمالى، في إطار البرنامج الرئاسى لتطوير المستشفيات النموذجية.

ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى 140 سريرًا، فضلًا عن احتوائها على تخصصات متميزة، مثل وحدة القسطرة القلبية، وحدة الأشعة المزودة بأجهزة «رنين مغناطيسى»، و«مامو جرام»، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوى، وقسم كامل للاستقبال مجهز تم تصميمه وفقًا لمؤشرات وسياسات مكافحة العدوى والجودة الشاملة، وملحق بالمستشفى بنك دم تجميعى على غرار بنك الدم بمنطقة كوم الدكة، وليس بنك دم تخزينيًا مثل الموجود بباقى المستشفيات، مما يعد نقلة مهمة في توفير كل أنواع الدم ومشتقاته بالمستشفى.