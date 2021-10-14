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الوزير: النقل يستهلك 48℅ من المواد البترولية

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الوزير: النقل يستهلك 48℅ من المواد البترولية الوزير: النقل يستهلك 48℅ من المواد البترولية

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث إن قطاع النقل يستهلك نسبة 48% من إجمالي المنتجات البترولية في البلاد.

وشارك الوزير ممثلا عن المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر 2021 حيث إفتتح المؤتمر الرئيس / شي جين بينغ – رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وذكر أن النقل المستدام يعد أحد ركائز سياسات الحكومة حيث تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للتحول إلى وسائط النقل منخفضة الانبعاثات وتغيير انماط النقل خاصة في مدينة القاهرة الكبرى التي تعد اكبر مدينة في القارة الافريقية والشرق الوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25% من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على تطوير منظومة النقل المستدام لخفض معدلات التلوث من خلال التوسع في وسائل النقل الأقل إضرارا بالبيئة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يستهدف ربع مليون سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم حاليا العمل على استخدام الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والاتوبيسات الكهربائية في خطوط نقل الركاب والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، هذا بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي واستخدام التطبيقات التكنولوجية، ما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لإسطول الشحن بين الدول وتقليل الرحلات الفارغة، فضلاً عن إنشاء الطرق الدائرية في مختلف المحافظات للقضاء على الاختناقات، وانشاء العديد من المحاور على نهر النيل، وكذلك انشاء عدد من الموانئ الجافة لانهاء التكدس في الموانئ البحرية وتقليل الانبعاثات، وجاري العمل على تصميم منصات للخدمات والنقل مع دول الجوار ويتم دراسة عدد من مشروعات الربط الاقليمي لتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

المصرى اليوم

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