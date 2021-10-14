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عباس: عقوبة شيكابالا ظالمة وسأتولى الدفاع عنه

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عباس: عقوبة شيكابالا ظالمة وسأتولى الدفاع عنه عباس: عقوبة شيكابالا ظالمة وسأتولى الدفاع عنه

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قال ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي ، عن كلف فريق قانوني بمتابعة قضية قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا ، وذلك خلال بيان رسمي.

وأضاف: «تم تكليف فريق قانوني باتخاذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية لرفع الظلم الواقع على محمود شيكابالا من قبل اتحاد الكرة» .

وواصل البيان: «الفريق القانونى سيتخذ كل المسارات المختلفة إذا تطلب الأمر اللجؤ للمحكمة الرياضية الدولية أو فيفا».

واختتم: «تبين أن العقوبات المفروضة على شيكابالا هي (انعكاس للظلم الكبير) في الكرة المصرية، والتدخل الواضح للأهواء والمصالح الشخصية في الرياضة.

وكانت عقوبة شيكابالا قد خُفضت إلى الإيقاف 8 مباريات، مع غرامة مالية قيمتها ربع مليون جنيه، بعدما كانت مقررة لمدة 8 أشهر، مع غرامة نصف مليون جنيه.

وكان محمود محمود عبدالرازق شيكابالا قد استدعى الشرطة لعمل إثبات حاله لامتناعهم عن إعطائه ما يفيد بإجراء تحقيق مع اللاعب من عدمه.

المصرى اليوم

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