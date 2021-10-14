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ضبط "3021" مركبة مخالفة متوقّفة بأماكن مخصّصة لذوي الإعاقة

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ضبط "3021" مركبة مخالفة متوقّفة بأماكن مخصّصة لذوي الإعاقة ضبط "3021" مركبة مخالفة متوقّفة بأماكن مخصّصة لذوي الإعاقة
"المرور" يهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

ضبط

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3021" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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