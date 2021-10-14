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في مفترق طرق للأندية .. النصر والهلال والحلم الآسيوي المنتظر

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في مفترق طرق للأندية السعودية.. النصر والهلال والحلم الآسيوي المنتظر في مفترق طرق للأندية .. النصر والهلال والحلم الآسيوي المنتظر
في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي

في مفترق طرق للأندية السعودية.. النصر والهلال والحلم الآسيوي المنتظر

تستأنف منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، السبت المقبل؛ حيث تدخل منعطفًا مهمًّا في نسخة هذا الموسم بوصول قطارها إلى محطة الدور ربع النهائي، في إطار أحلام الفرق المتأهلة بتحقيق اللقب القاري الأهم على صعيد الأندية.


وتأهل إلى الدور ربع النهائي عن منطقة الغرب كل من: بيرسيبوليس الإيراني الذي سيواجه الهلال السعودي، والوحدة الإماراتي الذي سيلعب مع النصر السعودي، فيما تشهد منطقة الشرق لقاء جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مع ناغويا غرامبوس الياباني.

ويستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشوار الفرق الأربعة في غرب آسيا، وتسليط الضوء على استعداداتها للدور ربع النهائي، بالإضافة لنتائجها في المسابقات المحلية وأبرز النجوم فيها والعديد من المحاور الأخرى.


ويدخل فريق الهلال السعودي منافسات الدور ربع النهائي بأحلام العودة من جديد إلى منصات التتويج بعد أن ظفر بلقب النسخة قبل الأخيرة؛ حيث يعتبر أيضًا حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب مناصفة مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ولكل منهما 3 ألقاب.


ووصل الهلال إلى ربع النهائي بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في دور الـ16 بهدفين دون مقابل، وكان قبل ذلك قد احتلّ المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشانبي الطاجيكي.


وبلغ بيرسيبوليس الدور ربع النهائي إثر فوزه على الاستقلال الطاجيكي بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء عن طريق لاعبه مهدي ترابي، ونجح في دور المجموعات باحتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة فقط أمام الوحدة الإماراتي.


ونجح النصر ببلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بتغلبه على تراكتور الإيراني بهدف دون في مباراة دور الـ16، ليواصل طريقه بنجاح في المسابقة بعد أن احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الوحدات الأردني.


ولم يسبق للنصر أن حقق لقب البطولة من قبل وهو ما ينتظره عشاق الفريق في كل نسخة؛ حيث يأمل أن يكون الفريق السعودي الثالث الذي يصل إلى منصات التتويج.

واحتلّ الوحدة في دور المجموعات المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بيرسيبوليس بعد أن جمع 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، مسجلاً 7 أهداف مقابل 3 دخلت مرماه، ويعتبر الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في البطولة حتى الآن بعد خروج نظيره الشارقة، وشباب الأهلي دبي الذي غادر من دور المجموعات.


ولعب محمد الشامسي حارس فريق الوحدة الإماراتي دور البطولة حينما قاد فريقه إلى الفوز على فوز الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليكون من أبرز نجومه في المسابقة حتى الآن رفقة السوري عمر خريبين هداف الفريق في المسابقة برصيد 4 أهداف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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