الأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف في لبنان إلى التوقف عن التصرفات الاستفزازية

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دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، كافة الأطراف في لبنان إلى التوقف عن التصرفات الاستفزازية ووقف العنف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دعا كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية.

وقال دوجاريك: «جوتيريش أكد مجددا ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في الانفجار الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت».

هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع قتلى وجرحى، بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار «حزب الله» وحركة «أمل» للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.