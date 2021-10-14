استمرار أعمال الإزالة على أملاك الري ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 في قنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية، شنّت حملة مكبرة لإزالة التعديات على املاك الدولة وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18.

محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 28 حالة تعدى بالمبانى على أملاك الري بإجمالي مساحة 2605م، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.

وذكر الداودي أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأي حالات تعدٍ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.