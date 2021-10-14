أخبار عاجلة

كل اللى فى الميكروباص ماتوا.. تفاصيل حادث الطريق الدائرى الأوسطى -
فيلا كاملة من الخشب والقطعة تصل ل ١٠٠ ألف جنيه.. العسلة المصرية تتحدى المالديف -
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار أعمال الإزالة على أملاك الري ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 في قنا

Print
استمرار أعمال الإزالة على أملاك الري ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 في قنا استمرار أعمال الإزالة على أملاك الري ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية، شنّت حملة مكبرة لإزالة التعديات على املاك الدولة وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18.

محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 28 حالة تعدى بالمبانى على أملاك الري بإجمالي مساحة 2605م، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.

وذكر الداودي أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأي حالات تعدٍ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )