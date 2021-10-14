لقتله مزارعًا.. السجن المؤبد لسائق في قنا

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المؤبد على سائق بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات ثأرية بمركز قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت نيابة قنا إلى «أحمد .ف.إ»، سائق، تهمة قتل المدعو محمود عاطف الصغير، مزارع، مقيم بنجع المعلا، بقرية الحجيرات، بطلق ناري بسبب خلافات ثأرية بمركز قنا.

ميزان العدل - صورة أرشيفية

وأثبتت التحريات أن المجني عليه أثناء مروره مستقلًا «تروسيكل» استوقفه مجموعة من الأشخاص مسلحين بأسلحة نارية وأطلقوا عليه عدة طلقات نارية أدت إلى وفاته في الحال.

وأحيل القضية برقم 398 لسنة 2016 لمحكمة جنايات قنا، والمقيدة برقم 12 لعام 2016 كلي قنا.