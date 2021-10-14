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أصيب 7 أشخاص بينهم رضيع الخميس اثر وقوع 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة محمد على أبوالمجد، 28 عامًا، وفتحي محمد فتحي، 19عامًا، وعمرو أبوالحجاج صبري، 13 عامًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 15 «قنا_ سوهاج»، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

اسعاف - صورة أرشيفية

كما تلقى إخطارًا آخر بإصابة 3 أشخاص بينهم رضيع عامين «حماده جلال شاذلي 42 عامًا، ومحاسن نور على، 28 عامًا، وملاك جمال شاكر، عامين، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المحروسة في قنا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

بينما أصيب محمود كيلاني محمود، 28 عامًا، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام مدرسة الثانوية الصناعية الفنية بقرية حجازة، مركز قوص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.