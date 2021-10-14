ضبط المتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

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نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة لمواطن وبها طعنة نافذة بالصدر، على طريق بحر أبوالأخضر بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين عاطلين وذلك لسرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه، وتم ضبطهما والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق .

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، بالعثور على جثة على طريق بحر أبوالأخضر، أمام أحدي القري بدائرة المركز.

وبالفحص تم تحديد هوية الجثة وتبين أنها للمدعو «م. إ. م» 65 عاما، مُقيم بأحدي القري التابعة لمركز الزقازيق، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه على شط ترعة بحر أبوالأخضر بمركز الزقازيق، حال ممارسة هواية «صيد السمك»، داهمه مجهولين بغرض سرقة دراجته البخارية المتوقفة بجواره، وحال مواجهتهم قاموا بالتعدي عليه بطعنة نافذة وسرقوا دراجته البخارية ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من«محمد. ال» وشهرته «سمك»، و«محمود. س»، وشهرته «مسمار» عاطلين، والأخير له معلومات جنائية، ومُقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات وأرشدا عن مكان المسروقات والسلاح المُستخدم في الواقعة، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق .