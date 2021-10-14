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بتصنيف كيواس البريطاني 2022.. بنها ضمن أفضل الجامعات العربية

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بتصنيف كيواس البريطاني 2022.. بنها ضمن أفضل الجامعات العربية بتصنيف كيواس البريطاني 2022.. بنها ضمن أفضل الجامعات العربية

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أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ظهور نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2022، حيث جاءت بنها بالمركز 100- 110 بين الجامعات العربية من بين 180 جامعة بـ 18 دولة عربية، وبالمركز رقم 11 على الجامعات الحكومية الخاصة بمصر، من بين 31 جامعة مدرجة بالتصنيف.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي، الخميس، إن تصنيف كيو إس البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطلاب وعدد اعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين ونسبة حملة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة الى عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على الإنترنت.

وأضاف، أن أهمية هذا التصنيف تتضح فى تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.

المصرى اليوم

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