قنا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

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شاركت مديرية التربية والتعليم بقنا في مسابقة أبدع وابتكر للمرحلة الإعدادية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم حيث احتلت قنا المركز الثاني على مستوى الجمهورية بفوز الطلاب محمود نبيل وعبدالرحمن عادل وأحمد الأمير وصادق محمد بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك من خلال المشروع المتميز الذي تم إعداده بمعاونة معلمهم، وطبقوا به ما تم اكتسابه من مهارات ومفاهيم تكنولوجية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا - صورة أرشيفية

وأكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه سيجري تكريم الطلاب الفائزين ومعلمهم لتشجيع التفكير العلمي المنظم والخلاق والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن تكريمهم من قبل الوزارة ومن ثم المديرية أكد خطة الوزارة في تبني وتطوير المشاريع الاليكترونية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمي تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء اشرف الداودي محافظ قنا.