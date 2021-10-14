المحمدي وشيلونجو ينتظمان في مران الإسماعيلي غدًا

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية غدًا الجمعة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويأتي ذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، للاعبين لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق في مدينة الاسكندرية، والذي استمر لمدة 17 يومًا.

ومن المنتظر أن يشهد مران الغد، عودة الثنائي باهر المحمدي، والناميبي بينسون شيلونجو، وذلك عقب انتهاء الاجندة الدولية.

وسوف يخوض الإسماعيلي مباراته الأولى في بطولة الدوري أمام النادي الأهلي.

يذكر أن الاسماعيلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من احمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي الجونة، وعمر رضوان حارس طلائع الجيش، ومحمد دسوقي وعصام صبحي، لاعبا مصر المقاصة والليبي محمد الترهوني ظهير ايسر نادي سموحة، والمهاجم الزامبي جاستن شونجا وأحمد عيد، ظهير أيمن نادي الزمالك.