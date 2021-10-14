شاهد الصور الأولى لحفل زفاف أفشة

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، ق قررإلغاء حفل زفافه الذي كان مقرراً له الثلاثاء الماضي بمسقط رأسه في قرية كومبرا بناهيا في الجيزة، بسبب جائحة كورونا.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع «إنستجرام» الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكتب أفشة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قررت إلغاء حفل زفافي، غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا وحرصا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني».

حفل زفاف أفشة

حفل زفاف أفشة

حفل زفاف أفشة

حفل زفاف أفشة