أخبار عاجلة

بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" -
إقبال جماهيري غير مسبوق في افتتاح معرض الساقية للكتاب -
تواصل أعمال أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر بالبحر الأحمر -
مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري -
واشنطن : قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ولا اصابات -
جراحة جديدة للاعبي بيراميدز -
عادل حسنين رئيسا لنادي دسوق الرياضي -
وزارة الرياضة تنظم مهرجان رياضي بقاعدة 3 يوليو البحرية في مطروح -
الزمالك يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري -
استمرار الندوات الانتخابية في الزمالك انتظارا لقرار المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف أفشة

Print
شاهد الصور الأولى لحفل زفاف أفشة شاهد الصور الأولى لحفل زفاف أفشة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، ق قررإلغاء حفل زفافه الذي كان مقرراً له الثلاثاء الماضي بمسقط رأسه في قرية كومبرا بناهيا في الجيزة، بسبب جائحة كورونا.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع «إنستجرام» الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكتب أفشة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قررت إلغاء حفل زفافي، غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا وحرصا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني».

حفل زفاف أفشة
حفل زفاف أفشة
حفل زفاف أفشة
حفل زفاف أفشة
حفل زفاف أفشة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إقبال جماهيري غير مسبوق في افتتاح معرض الساقية للكتاب

إقبال جماهيري غير مسبوق في افتتاح معرض الساقية للكتاب

تواصل أعمال أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر بالبحر الأحمر

تواصل أعمال أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر بالبحر الأحمر

مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

جراحة جديدة للاعبي بيراميدز

جراحة جديدة للاعبي بيراميدز