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الجيش اللبناني عن أحداث الطيونة: سقوط قتلى وجرحي والقبض على 9 أشخاص

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الجيش اللبناني عن أحداث الطيونة: سقوط قتلى وجرحي والقبض على 9 أشخاص الجيش اللبناني عن أحداث الطيونة: سقوط قتلى وجرحي والقبض على 9 أشخاص

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قال الجيش اللبناني إنه بتاريخ 14 /10 /2021 وأثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وعلى الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللّة، كما دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري، بوشرت التحقيقات مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.

كما أجرت قيادة الجيش اللبناني اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالإنتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

المصرى اليوم

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