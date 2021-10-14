5 أندية تعلق تدريباتها بعد أحداث بيروت وغموض موقف الدوري

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تسببت أحداث بيروت الأخيرة في تعليق 5 أندية لبرنامجها التدريبي وذلك في ظل الصعوبات التي تشهدها العاصمة في التنقلات والظروف الأمنية الصعبة.

وقررت أندية (النجمة – البرج – الأنصار – شباب البرج – سبورتينج) تعليق استعدادتها لاستئناف بطولة الدوري لحين إشعار جديد.

ومن المفترض أن تُستأنف فاعليات بطولة الدوري اللبناني غدًا الجمعة بلقائي سبورتينج والتضامن صور، والصفاء ضد طرابلس.

ويحيط الغموض بموقف مباريات بطولة الدوري في ظل أحداث بيروت الأخيرة وسط توقعات بانتظار قرار لجنة الطوارئ في اتحاد الكرة.

يذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت أحداث عنف واشتباكات مسلحة اليوم الخميس، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.