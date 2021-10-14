لايف كوتش: عدم الحديث على الطعام أمر غير صحيح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد زكريا، اللايف كوتش، إن الرجل عندما لا يتحدث مع زوجته بصورة كبيرة تقوم بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد صداقات افتراضية، وهذا ليس حلاً، معقبًا: "لا يجب أن نستغنى عن الزوج أو الزوجة بمواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "زكريا"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عدم الحديث على الطعام أمر غير صحيح، معقبًا: "الحديث على الطعام أفضل وقت للحديث مع الزوجة والأولاد، إزاي ما نتكلمش".

ولفت إلى أن بعض الأبناء أدمنوا مواضع التواصل الاجتماعي بسبب عدم الاهتمام من الأسرة، مشددًا على ضرورة اهتمام الأب والأم بالحوار مع أبنائهم؛ لأن هذا ينعكس بالإيجاب على النشأة والتربية الخاصة بالطفل.