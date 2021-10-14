شريف خير الله: «فيلم عصر القوة عمل تريند غير طبيعي»

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قال الفنان شريف خير الله، إنه حريص على تقديم الأعمال الفنية التي تفيد المشاهدين، وهذا الأمر وضعه في الكثير من المشاكل، وأبعده أحيانًا عن المشاركة في بعض الأعمال، خلاف حدوث بعض المتغيرات في حياته الشخصية التي أبعدته بعض الشيء عن المجال الفني.

وتابع «خير الله»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن أول عمل قدمه كان في الفرقة الأولى من معهد التمثيل، وكان هذا العمل بمشاركة الفنانة مديحة يسري، وكان هناك الكثير من الفنانين العمالقة الذين يشاهدونه وهو يقوم بالتمثيل مثل الفنان عزت العلايلي، وفريد شوقي وعبدالرحمن أبوزهرة، معقبًا: «أنا اتخضيت، وكنت مرعوب».

ولفت إلى أن فيلم «عصر القوة» من الأفلام المهمة في تاريخه الشخصي وفي تاريخ السينما العربية، وكان بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين مثل الفنانة نادية الجندي، معقبًا: «فيلم عصر القوة عمل تريند غير طبيعي».