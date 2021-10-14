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صاحب «تريند الطفاية» يكشف عن شروطه لدخول عالم التمثيل

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صاحب «تريند الطفاية» يكشف عن شروطه لدخول عالم التمثيل صاحب «تريند الطفاية» يكشف عن شروطه لدخول عالم التمثيل

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قال أيوب القاضي، صاحب تريند «الطفاية دي»، إن وقوفه أمام الرئيس عبدالفتاح في مهرجان «تراثنا» للحرف اليدوية شيء كبير للغاية، ولم يحدث مثل هذا الأمر في العصور السابقة.

وتابع «القاضي»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن وقوف بائع بسيط أمام الرئيس شيء عظيم، ومن شأنه أن يعطي أمل وطاقة للشباب، معقبًا: «الشباب ياخدني قدوة، من بائع بسيط، لمواطن يقف أمام الرئيس».

ولفت إلى أنه سيوافق على المشاركة في أي عمل فني يقدم فائدة للمشاهدين، معقبًا: «أنا مش هشارك في أي عمل فني غير هادف يسيء للمجتمع، لأن مفيش بيت لا يوجد فيه تلفاز».

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المصرى اليوم

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