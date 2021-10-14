إيقاف 476 شخصا من المهربين والمهاجرين بالجزائر

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أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 476 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بمناطق مختلفة من الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري، أن وحداتها أوقفت 342 مهربًا بعدد من المدن في عمليات منفصلة، وصودر منهم 47 مركبة و400 مولد كهربائي و284 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف البيان أن وحدات حرس الحدود البحري أوقفت 113 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بعدد من المدن، من بينهم 57 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع كانوا في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أنه قُبض على 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعمليات منفصلة بعدد من مدن البلاد.