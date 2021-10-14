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"ميقاتي": اتصالاتي مع الجيش تفيد بتحسُّن الوضع الأمني في بيروت

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"ميقاتي": اتصالاتي مع الجيش تفيد بتحسُّن الوضع الأمني في بيروت "ميقاتي": اتصالاتي مع الجيش تفيد بتحسُّن الوضع الأمني في بيروت
تعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم "الخميس" أن اتصالات أجراها مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في منطقة الاشتباكات الدامية في بيروت، وذلك بعد مقتل ستة على الأقل من الشيعة فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له ميليشيا حزب الله للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وبيّن أن لا تستطيع التدخل في عمل القضاء.

ودعا القضاء اللبناني في حال وجود شائبة إلى تنقية نفسه؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم أحداث اليوم التي وصفها بأنها غير مشجعة، مقدمًا اعتذاره إلى الشعب اللبناني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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