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رئيس بعثة يطالب اللاعبين بإستعادة روح البطل ويشكر السفارة

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رئيس بعثة الزمالك يطالب اللاعبين بإستعادة روح البطل ويشكر السفارة رئيس بعثة يطالب اللاعبين بإستعادة روح البطل ويشكر السفارة

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أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة أن رحلة السفر إلى العاصمة الكينية نيروبي كانت جيدة، بعدما وصل صباح اليوم رفقة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف الأول.

وأشاد المندوه، باستقبال مسؤولي السفارة المصرية للوفد الثالث من البعثة وتسهيلهم لإجراءات خروج البعثة من المطار، كما أشاد بفندق إقامة الفريق، موضحا أن هناك حالة رضا من الجهاز الفني واللاعبين فيما يتعلق برحلة السفر والإقامة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكشف عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة عن تفاصيل اجتماعه بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض صباح اليوم موضحا أنه اطمأن من المدير الفني على حالة اللاعبين وكانت ردود المدرب إيجابية جدا.
وأضاف أنه تحدث مع كارتيرون عن دعوة السفير خالد الأبيض لبعثة الفريق لمأدبة عشاء، وتم الاتفاق على أن يكون موعدها يوم السبت بدلا من اليوم كي يركز الفريق في المباراة.

وأشاد المندوه بمجهودات السفير وجميع أفراد السفارة ومتابعتهم للبعثة باستمرار من قبل السفر، موضحا أن أحمد رأفت القائم بأعمال السفير والسكرتير الثاني بالسفارة يتابع باستمرار حالة البعثة، موضحا أن السفير سيحضر تدريب الغد لمساندة الفريق قبل المباراة .

وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على أن الزمالك مطالب باحترام توسكر الكيني قبل مباراة الفريقين، وأضاف أن لاعبي الزمالك يجب أن يستعيدوا روح البطل التي ختم الفريق بها الدوري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن غياب الجمهور عن اللقاء لن يؤثر على الزمالك، مضيفا أن لاعبي الفريق لديهم خبرات متراكمة وفي حالة حضور الجماهير لن يؤثر على اللاعبين كما أن غيابهم ليس مؤثرا.
وأضاف رئيس البعثة أنه يتمنى أن تكون جماهير الزمالك سعيدة بفريقها، وشدد على أن الفريق يدخل البطولة الأفريقية للمنافسة على اللقب.

المصرى اليوم

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