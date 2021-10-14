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أكد السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا أنه اطمأن على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال زيارته للفريق في فندق الإقامة في نيروبي، وشدد على أن الأجواء مهيأة لفريق الزمالك لتقديم مباراة قوية أمام فريق توسكر الكيني في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل في الثانية ظهرا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد نيايو الوطني.

وأضاف السفير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعثة الفريق الأبيض كانت طلباتها بسيطة، متمنيا أن تكون السفارة لبت جميع طلبات البعثة، مشيرا إلى أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع مسؤولي النادي من قبل السفر.

وشدد على أن الدوري المصري أقوى بكثير من الدوري الكيني، موضحا أن فريقي توسكر وجورماهيا هما الأقوى في الدوري الكيني، وأضاف أن فرص الزمالك كبيرة في الفوز بالمباراة.

وكشف السفير عن حضوره للقاء من أجل مساندة الفريق من الملعب يوم السبت المقبل، معربا عن أمنيته بفوز الزمالك في المباراة.