أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس التونسي يؤكد على سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

Print
الرئيس التونسي يؤكد على سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي الرئيس التونسي يؤكد على سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة‭‭‭‭ ‬‬‬‬التأمر‭‭‭‭ ‬‬‬‬ على أمن الدولة.

وكان الرئيس أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء مشيرا إلى المرزوقي «تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس».

وكان المرزوقي، قد دعا يوم السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة «النظام الديكتاتوري» في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.

لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أي محاولة تدخل مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين فحسب.

وقال «سيادتنا قبل كل شيء..ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد