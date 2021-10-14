"آبل" تطلق تحديثًا لنظام تشغيل هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة

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أطلقت شركة "آبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "آي أو إس 15" و"آيباد أو إس 15"، بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة.

وأوضحت شركة "آبل" الأمريكية، وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن التحديثات ستصل هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" بدءًا من يوم 25 أكتوبر الجاري.

ولفت التقرير إلى أن التحديث سيعالج عددًا من الأخطاء التقنية الخطيرة، لعل أبرزها منع الأشخاص من فتح هواتفهم عبر ساعات "آبل ووتش".

وبتلك الطريقة سيتم طرح تحديث "آي أو إس 15" بعد أسبوع واحد من مؤتمر "آبل" المرتقب في 18 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تزود "آبل" في تحديث "آي أو إس 15" ميزة "شير بلاي"، التي تتيح مشاهدة المحتوى عن بعد والاستماع إليه مع أصدقائك عبر "فيس تايم"، ودعم فيديو "برو ريز"، وهو برنامج ترميز الفيديو الجديد من "آبل"، بالإضافة إلى دعم مستندات التطعيم ضد "كوفيد 19" في تطبيق "واليت".